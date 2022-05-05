В результате вражеской атаки пострадали гражданские, отметили в Офисе генпрокурора.

Оккупанты нанесли авиаудар по Свято-Успенской лавре, что в г. Святогорск Краматорского района Донецкой области.

Как сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, обстрел произошел в среду, 4 мая.

Сейчас лавра является убежищем для беженцев от российской вооруженной агрессии. В результате обстрела, по предварительным данным, получили ранения 7 гражданских лиц, также повреждено здание общежития.

Следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сперва бросал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданских, в частности, в населенных пунктах Донецкой области.

В ночь на 5 мая противник обстрелял центр Краматорска и жилые районы, стало известно о ранении по меньшей мере 25 человек.

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