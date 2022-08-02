Корабельная группировка флота противника состоит из 14 боевых кораблей и катеров, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

Шторм в Черном море повышает минную угрозу.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров в сводке за сутки, 1 августа.

"В Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу", - отметил он.

По словам Назарова, корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров.

"Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. В то время как два ракетных носители держат 16 "Калибров" наготове, а три БДК (большие десантные корабли - Ред.) - на дежурстве", - добавил спикер командования.

Напомним, противники вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Враги также наносили по нашей территории ракетные удары, в частности, с моря. В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ уже выпустила по нашему государству более трех тысяч ракет.

Чтобы на нашу землю не высадился вражеский десант, некоторые части Черного моря были заминированы.

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