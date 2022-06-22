Противники вывезли тела своих убитых в район аэродрома Чаплинка, сбрасывали в котлован с автомобильными шинами и сжигали, отметили в Минобороны Украины.

Российские оккупанты на захваченных территориях заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки и сжигают тела своих убитых.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных.

"Главное требование: предоставить справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная угроза. В случае отказа предоставить справку - рашисты угрожают расправой. В случае выдачи фиктивного документа неприятностями сулит оккупационная комендатура. Из-за этого некоторые врачи были вынуждены уволиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметили в ГУР.

Также в сообщении сказано, что после нанесения огневого поражения подразделениями украинской армии в районе Новой Каховки Херсонской области противники вывезли тела своих убитых военных на аэродром Чаплинка.

"На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. В него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах", - добавили в управлении разведки.

Кроме того, по данным разведчиков, студенты Таврического агротехнологического университета им. Моторного (Мелитополь) игнорируют приглашения на обучение от организованного оккупантами руководства Мелитопольского государственного университета. При этом около 95% слушателей выразили желание продолжить обучение, если учреждение будет подчинено Министерству образования и науки Украины.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных жителей, было много жертв и пострадавших. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке нашего государства.

Вооруженные силы давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 22 июня на нашей земле ликвидировали около 34 230 врагов.

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