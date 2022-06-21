Противники считают, что ВСУ скоро могут взять их в кольцо, отметили в Главном управлении разведки Минобороны.

Российские оккупанты говорят о возможном окружении со стороны Вооруженных сил Украины.

В обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины перехваченном разговоре "двое рашистов обсуждают текущее положение на линии фронта".

При этом один из оккупантов пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой. Он отмечает, что боится возможного окружения со стороны ВСУ.

"По ощущениям - скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас сбоку обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались", - сказал он.

На вопрос собеседника, кто прикрывает тылы оккупантов, тот ответил, что "силовики, алкаши". "Хорошего ничего нет", - добавил оккупант.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и началась полномасштабная война. Защитники нашего государства давали достойный отпор противнику.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 21 июня на нашей земле уничтожили около 34 100 оккупантов и, в частности, 1 496 вражеских танков.

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