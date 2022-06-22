Наибольшие потери за минувшие сутки фашисты понесли на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинские защитники уничтожили еще 130 оккупантов за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 22 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано

танков ‒ 1496

боевых бронированных машин - 3614 (+8)

артиллерийских систем - 752

РСЗО - 239

средств ПВО - 99 (+1)

самолетов - 216

вертолетов - 182 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 614 (+3)

крылатых ракет - 137

кораблей / катеров - 14 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6)

специальной техники - 60 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, что согласно данным британской разведки россияне хотят перекинуть на Донбасс много резервных подразделений.

Также в СБУ перехватили разговор рашистов, где они называют себя бомжами.

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