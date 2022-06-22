Украинские защитники уничтожили еще 130 оккупантов за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24 февраля по 22 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано
- танков ‒ 1496
- боевых бронированных машин - 3614 (+8)
- артиллерийских систем - 752
- РСЗО - 239
- средств ПВО - 99 (+1)
- самолетов - 216
- вертолетов - 182 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 614 (+3)
- крылатых ракет - 137
- кораблей / катеров - 14 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6)
- специальной техники - 60 (+1)
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.
Напомним, что согласно данным британской разведки россияне хотят перекинуть на Донбасс много резервных подразделений.
Также в СБУ перехватили разговор рашистов, где они называют себя бомжами.
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