На Россию поедет новый "груз 200" / фото УНИАН

Украинские защитники уничтожили еще 130 оккупантов за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 22 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1496
  • боевых бронированных машин - 3614 (+8)
  • артиллерийских систем - 752
  • РСЗО - 239
  • средств ПВО - 99 (+1)
  • самолетов - 216
  • вертолетов - 182 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 614 (+3)
  • крылатых ракет - 137
  • кораблей / катеров - 14 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6)
  • специальной техники - 60 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, что согласно данным британской разведки россияне хотят перекинуть на Донбасс много резервных подразделений.

Также в СБУ перехватили разговор рашистов, где они называют себя бомжами.

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