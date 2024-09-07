За сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений.

За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего российские войска наступали на Покровском и Кураховском направлениях, говорится в сводке Генерального штаба.

Отмечается, что за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 УАБов. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 129 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления БПЛА, две артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

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Война в Украине - ситуация на фронте

По информации Генштаба, на отдельных направлениях фронта ситуация была следующая:

На Харьковском направлении шло шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении произошло 27 боестолкновений, в частности, у Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 17 раз неподалеку Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении шло восемь боев в районах Григорьевки, Часового Яра и Андреевки. На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 46 атак противника у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении враг девять раз наступал в сторону Водяного и Старомайорска. На Ореховском направлении российские войска совершили один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, девять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев. На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Также сообщается, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили танк, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 52 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету и 55 автомобилей", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

В Украине потери России в Украине за сутки выросли на 1270 человек - теперь общее количество "минусованных" российских захватчиков составляет примерно 623990 оккупантов. Был уничтожен еще один вражеский танк, 29 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 52 дрона оперативно-тактического уровня.

По данным DeepState, в Покровском районе Донецкой области ситуация немного изменилась - стало известно о том, что российским захватчикам удалось продвинуться вперед. Продвижение противника зафиксировано в городе Украинск Селидовской городской общины Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск.

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