Россияне потеряли еще более 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн, поделился Генштаб ВСУ.

В Украине потери РФ за сутки возросли на 1270 человек - теперь общее количество "минусованных" российских захватчиков составляет примерно 623990 оккупантов.

Уничтожен еще один вражеский танк, 29 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 52 дрона оперативно-тактического уровня, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Есть еще такие потери РФ на 7 сентября 2024 года:

одна крылатая ракета;

55 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В Генштабе добавили, что сведения о потерях противника уточняются.

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Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне пытаются двигаться вперед в Донецкой области. Украинские воины дают достойный отпор врагу, и противники несут серьезные потери. 7 сентября аналитики DeepState сообщили, что оккупанты смогли продвинуться в городе Украинск и возле Красногоровки, которые находятся в Покровском районе.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 6 сентября 2024 года в живой силе составляли примерно 622720 оккупантов. Кроме того, сообщалось, что уже ликвидировано, в том числе 16878 боевых бронированных машин противника.

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