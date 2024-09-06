Боец считает, что Покровск не станет вторым Бахмутом.

Силам обороны Украины удалось остановить российские войска на Покровско-Кураховском направлении фронта, и на отдельных участках оккупанты уже начали рыть окопы для того, чтобы держать оборону, сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

Он рассказал, что во время массированных штурмовых действий россияне уменьшили количество обстрелов, потому что не знали, где свои, а где чужие, и куда стрелять.

"Кто его знает, как закончится Покровская операция. Все почему-то готовят на то, что Покровск сдадим, что это будет второй Бахмут. Я бы не хотел так думать и считаю, что результат может быть абсолютно противоположный. Сейчас идут бои, наша задача истощать врага, уничтожать его", - подчеркнул Цехоцкий. Видео дня

Офицер сообщил, что войска РФ активно обстреливают Покровск, и там все уже пылает, но город держится.

По его словам, когда россияне видят горы трупов и большое количество раненых, то это негативно влияет на их эмоциональное состояние:

"Но сейчас они все же токсичны, очень опасны, потому что у них оружие в руках. Им дают много боеприпасов. Артиллерия снова начала выходить на количество обстрелов, которое было раньше, а в небе летает много вражеских беспилотников".

Цехоцкий добавил, что командование Сил обороны видит выход врага на Мирноград, попытки захватить Селидово, Курахово, и все эти варианты предусматривает:

"Видит и делает все для того, чтобы исключить их дальнейшее продвижение. Относительно окружения - видим, уничтожаем, и надеюсь, что из этой ситуации что-то хорошее получится".

Наступление на Покровск - заявление Сырского

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью CNN сказал, что Силам обороны удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении.

Генерал признал, что украинская оборона испытывала огромное давление в районе вокруг Покровска в течение нескольких недель, но сейчас наступление агрессора там остановлено. Сырский отметил, что за последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр.

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