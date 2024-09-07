Возле Красногоровки россиянам удалось продвинуться вперед, поделились аналитики.

В Покровском районе Донецкой области ситуация немного изменилась - стало известно о том, что российским захватчикам удалось продвинуться вперед.

Продвижение противника зафиксировано в городе Украинск Селидовской городской громады Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск. Об изменении ситуации на фронте сообщили аналитики DeepState. "Враг продвинулся в Украинске", - говорится на канале проекта в Telegram.

Аналитики добавили, что вражеское продвижение также заметили недалеко от города Красногоровка (подчинено Марьинской городской громаде Покровского района).

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Продолжается война в Украине - что уже сообщалось

Россияне уже длительное время пытаются прорваться в сторону Покровска, а украинские воины дают им достойный отпор. Аналитик по войне в Украине в Европейском совете по международным отношениям Густав Грессель сообщил, что после того, как Вооруженные силы Украины начали освобождать российскую Курщину, захватчики сосредоточили свои операции исключительно возле Покровска.

6 сентября летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан сказал, что наши защитники остановили противников в 10 километрах от этого города.

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