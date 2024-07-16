Для поражения станции применили дроны.

Пограничники уничтожили вражескую станцию видеонаблюдения "Пергам РТР-150" и тем самым "ослепили" врага на севере Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Вражеская станция видеонаблюдения "Пергам РТР-150" была уничтожена четырьмя FPV-дронами пограничников. Враг использовал ее для осуществления разведки и планирования атак, однако, украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили", - говорится в сообщении, которое сопровождается видео с моментом поражения системы наблюдения.

Война в Украине - ситуация на фронте

По информации Генерального штаба ВСУ, ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако, Силы обороны Украины делают все возможное для недопущения осуществления планов врага, и для уничтожения его личного состава и техники.

В частности за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 13 танков, 44 артсистем, 36 ББМ российских войск и еще десятки единиц другого вооружения и техники. По данным Генштаба, за сутки враг потерял 1 тысячу 100 человек живой силы и сейчас общие боевые потери России превышают 561 тысяч бойцов.

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