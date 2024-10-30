Преимущество врага ощущается в пехотных подразделениях.

На Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой - там сосредоточено примерно 120 тыс. российских оккупантов. В то же время, по словам соучредителя Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, россияне фронт не прорвали.

По его словам, в сверхсложных условиях ВСУ держат оборону, отправляя резервы на самые горячие участки.

"Сейчас происходит переброска резервов на самые горячие направления. Например, если двигаться с севера на юг, то Торецк усиливается 14-м полком сил беспилотных систем. В частности, на север от Кураховского водохранилища должны прибыть отдельные подразделения 128-й бригады, также отдельные подразделения Президентской бригады", - сказал эксперт в эфире "Эспрессо".

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Он акцентировал на том, что ситуация остается крайне тяжелой.

"Главная задача - продвижение в Богоявленке и соседних направлениях. Это они (оккупанты - УНИАН) рвутся к трассе Н15 для того, чтобы перекрыть основную артерию снабжения украинских войск, которые держат оборону непосредственно в Курахово", - говорит Жмайло.

По его словам, в районе Селидово оккупанты пытаются выровнять линию боевого соприкосновения. Как пояснил Жмайло, если противнику удастся выровнять линию "по условной прямой Угледар-Покровск", потом они будут пытаться развернуть наступление непосредственно к самому городу Покровск.

В то же время он отметил: сообщения о том, что фронт "посыпался", не соответствует действительности: управляемость войск сохранена, однако следует понимать, что враг имеет численное преимущество.

"Есть огромное численное преимущество врага. Для сравнения, на юге, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области, сосредоточено около 200-тысячной группировки, которая постоянно пытается улучшить свое тактическое положение. При этом, на Покровско-Кураховском направлении, на узкой полосе, они сосредоточили вместе с резервами около 120 тысяч", - заявил Жмайло.

По его словам, несмотря на улучшение ситуации с артиллерийскими средствами в ВСУ - разница сокращается один к двум, враг сохраняет преимущество. В частности, ощущается дефицит пехотных подразделений Сил обороны Украины.

"Очень трудно бить по российской пехоте, и именно дефицит пехотных подразделений Сил обороны сказывается", - акцентировал специалист. Несмотря на это, ВСУ продолжают активную оборону, нанося врагу значительные потери при отступлении.

Ситуация на юго-востоке Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, РФ перебрасывает по Бердянскому направлению значительные штурмовые силы к линии фронта. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, начиная с конца воскресенья и по сегодняшний день наблюдается, что идет "достаточно большое" передвижение новой военной силы противника через Бердянское направление ближе к Токмаку.

Подразделения продвигаются ближе к Угледару, на Волновахский район, на север Мариупольского района.

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