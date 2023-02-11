Политолог считает, что весной украинские военные пойдут в решающее наступление на юге.

Политолог Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, рассказал о возможных вариантах развития событий на войне в Украине. Он прогнозирует решающее контрнаступление украинской армии в мае и июне 2023 года.

Как отметил Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо", он видит два базовых сценария развития событий. Первый и основной – это предоставление Украине огромного пакета помощи.

"То, что уже передано и передается – танковая армада, самолеты, дальнобойные ракеты, включая Storm Shadow. Я считаю главным не так танки, как новые ракеты, которые расширяют радиус действия HIMARS с 80 до 160 километров. В полной мере это будет где-то к началу мая. К этому же времени создадутся учебно-методические условия. Май и июнь – это решающее наступление украинской армии, скорее всего на юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел", – объяснил политолог.

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В то же время, по его словам, возможен и другой сценарий. Он включает в себя новое "безумное наступление" российской армии в ближайшие дни.

"Возможно, мы сейчас слушаем с недоверием сообщения американской разведки о том, что Путин готовит безумное наступление именно в ближайшие дни, чтобы использовать окно возможностей до украинского наступления. Я думаю, что российское наступление успехом не сможет закончиться. Ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов. Трупы заключенных россиян закончились, сейчас будут трупы мобилизованных. Это наступление закончится либо ничем и продлит ситуацию неопределенности до мая, или же закончится огромным поражением России. И это поражение станет триггером к политическим изменениям внутри бункера. Те же самые генералы займут позицию: "Мы вас предупреждали Владимир Владимирович, и вот к чему это привело", – отметил Пионтковский.

Война в Украине: как будут развиваться события

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что президент РФ Владимир Путин будет атаковать Украину силами своей армии везде, где возможно, и без привязки к датам. Он подчеркнул, что противостояние на украинском поле боя будет определяться ключевым фактором – наличием ресурсов у обеих сторон.

В то же время военный эксперт Олег Жданов убежден, что угрозы повторного наступления российских оккупантов на Харьков на сегодня нет. По его словам, вероятность повторения такого сценария все же сохраняется.

При этом, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что наступление российских войск на Украине не прекращалось с 24 февраля 2022 года. Действительно, в ближайшее время существует вероятность обострения ситуации, однако, главной целью россиян на данный момент является Донбасс.

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