Также эксперт говорит, что контрнаступление ВСУ неизбежно, учитывая будущие поставки западного вооружения.

Сейчас циркулирует много разговоров о том, что Россия может приурочить свое новое наступление к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Но, как рассказал в интервью "Обозревателю" военный эксперт Владислав Селезнев, Путин будет атаковать силами своей армии везде, где возможно, и без привязки к датам.

Эксперт подчеркнул, что противостояние на украинском поле боя будет определяться ключевым фактором - наличием ресурсов у обеих сторон. Будет иметь шансы на успех тот, кто будет иметь достаточно человеческого ресурса, современной техники, бронетехники, артиллерии.

В случае, если ВСУ не будут иметь достаточных ресурсов, противостояние будет продолжаться. Если будут иметь, ситуация трансформируется в украинское контрнаступление. Все к тому идет, ведь западные партнеры Украины предоставят Силам обороны много необходимых средств ведения войны.

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"Начиная с середины марта, украинская армия будет получать все больше того, что нам необходимо для контрнаступления", — подытожил Селезнев.

Новое вторжение России

С конца 2022-го года украинские власти предупреждают о том, что Россия может пойти в новое масштабное наступление на Украину. Некоторые убеждены, что Путин приурочит эту атаку к 24 февраля, другие говорят, что она вообще произойдет весной.

ГУР сообщала, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях - Донецком, Луганском и Запорожском

Глава Луганской ОВА Гайдай спрогнозировал возможный новое наступление русской армии "в любой день после 15 февраля".

Минобороны Украины указывало, что, учитывая любовь Путина к символизму, новое наступление может случиться в годовщину великой войны - 24 февраля.

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