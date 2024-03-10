Канцлер Германии Олаф Шольц играет на руку президенту РФ Владимиру Путину, сопротивляясь призывам передать Украине крылатые ракеты Taurus, пишет The Sunday Times.
Издание напоминает, как Шольц недавно публично обмолвился о том, что Великобритания и Франция разместили войска в Украине для помощи в эксплуатации их ракет Storm Shadow и Scalp. Он пообещал, что Германия не последует этому примеру, что, по его словам, исключает поставку Киеву столь необходимого оружия.
"То, что сказал Шольц, было совершенно неприемлемо. Лишь один человек счастлив. И это Владимир Путин. Конечно, вы можете обсуждать и не соглашаться, но вы должны делать это за закрытыми дверями", - заявила председатель влиятельного комитета по обороне Бундестага, нижней палаты парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Она обвинила Шольца в склонности "формировать политику на основе опросов общественного мнения", как это делала его давняя предшественница Ангела Меркель:
"Мой взгляд на политику другой. Вы не можете проводить последовательную политику, основываясь на опросах. Я верю в то, что нужно действовать, а затем объяснять это людям. Речь идет о выживании Украины. И Taurus стали бы эффективным средством усиления Украины".
Отмечается, что скандал вокруг отправки в Украину ракет Taurus является "еще одним вызовом для осажденного немецкого правительства, три партии которого, как показывают опросы, пользуются поддержкой едва ли трети избирателей и могут изо всех сил пытаться выжить до октября 2025 года, когда должны состояться следующие выборы".
Газета указывает, что подход Германии к войне в Украине, которая ведется менее чем в 500 милях от ее восточной границы, кажется парадоксальным.
Ракеты Taurus для Украины - актуальное
Напомним, как писал УНИАН, Великобритания готова помочь Германии решить проблему с поставками крылатых ракет Taurus в Украину, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на вопрос, готов ли Лондон помочь Берлину в решении проблемы:
"Мы решительно настроены тесно сотрудничать с нашими германскими партнерами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине".