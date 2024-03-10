Подход Германии к войне в Украине кажется парадоксальным, пишет издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц играет на руку президенту РФ Владимиру Путину, сопротивляясь призывам передать Украине крылатые ракеты Taurus, пишет The Sunday Times.

Издание напоминает, как Шольц недавно публично обмолвился о том, что Великобритания и Франция разместили войска в Украине для помощи в эксплуатации их ракет Storm Shadow и Scalp. Он пообещал, что Германия не последует этому примеру, что, по его словам, исключает поставку Киеву столь необходимого оружия.

"То, что сказал Шольц, было совершенно неприемлемо. Лишь один человек счастлив. И это Владимир Путин. Конечно, вы можете обсуждать и не соглашаться, но вы должны делать это за закрытыми дверями", - заявила председатель влиятельного комитета по обороне Бундестага, нижней палаты парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она обвинила Шольца в склонности "формировать политику на основе опросов общественного мнения", как это делала его давняя предшественница Ангела Меркель:

"Мой взгляд на политику другой. Вы не можете проводить последовательную политику, основываясь на опросах. Я верю в то, что нужно действовать, а затем объяснять это людям. Речь идет о выживании Украины. И Taurus стали бы эффективным средством усиления Украины".

Отмечается, что скандал вокруг отправки в Украину ракет Taurus является "еще одним вызовом для осажденного немецкого правительства, три партии которого, как показывают опросы, пользуются поддержкой едва ли трети избирателей и могут изо всех сил пытаться выжить до октября 2025 года, когда должны состояться следующие выборы".

Газета указывает, что подход Германии к войне в Украине, которая ведется менее чем в 500 милях от ее восточной границы, кажется парадоксальным.

Ракеты Taurus для Украины - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, Великобритания готова помочь Германии решить проблему с поставками крылатых ракет Taurus в Украину, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на вопрос, готов ли Лондон помочь Берлину в решении проблемы:

"Мы решительно настроены тесно сотрудничать с нашими германскими партнерами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине".

Вас также могут заинтересовать новости: