Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

Российские оккупанты ударили по Константиновке кассетными снарядами из РСЗО "Смерч", в результате чего ранения получили трое местных жителей, среди которых 13-летний мальчик.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, по данным следствия, сегодня около 19:20 оккупанты в очередной раз обстреляли город Константиновку. "На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО" Смерч"", - рассказали детали в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище. Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а на собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.

Видео дня

Повреждены частные жилые дома.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ситуация в Константиновке

Оккупанты постоянно наносят удары по Константиновке. Так, крайний обстрел произошел 24 июля. Тогда россиян также накрыли город из "Смерчей". В результате удара погиб 10-летний мальчик. Среди раненых было еще четверо детей.

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