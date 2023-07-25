В результате атаки погибли три человека, среди них – два ребенка.

Количество жертв обстрела Константиновки Донецкой области кассетными боеприпасами возросло. В больнице умерла девочка 2011 года рождения.

"Таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка; 6 человек ранены", – сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он напомнил, что трагедия произошла вчера, 24 июля. Кассетный боеприпас, которым россияне ударили по городу из РСЗО "Смерч", разорвался над водоемом, возле которого были люди.

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"По состоянию на 19:25 сегодня (25 июля) было 9 пострадавших человек, два человека погибли. Но поступило, к сожалению, ужасное сообщение о том, что девочка 2011 года сегодня после проведенных операций и всех реанимационных мероприятий умерла. Погибли три человека, из них два ребенка. Мальчик непосредственно на месте вчера 10-летний, 2011 года рождения девочка умерла час назад, и мужчина, 28 лет, также вчера на месте погиб", – уточнил он.

В то же время Кириленко отметил, что угрозы жизни других пострадавших нет. Однако состояние матери погибшего мальчика ухудшилось, поэтому ее эвакуировали в соседнюю область, где ей оказывается вся необходимая помощь.

"Это очередное подтверждение просто бесчеловечных поступков и преступлений оккупанта. Не имея успехов на фронте, враг применяет именно кассетные боеприпасы против гражданского населения. И это является очередным подтверждением того, что гражданскому населению, родителям с детьми необходимо эвакуироваться", – подчеркнул глава ОВА.

Обстрел Константиновки: основное

Вечером в понедельник, 24 июля, российские оккупанты ударили по Константиновке Донецкой области. Враг бил с РСЗО "Смерч" кассетными снарядами. Вражеская атака произошла около 19:10. В сообщении ОВА речь шла о семи пострадавших и одном погибшем ребенке.

Впоследствии в полиции уточнили, что от полученных ранений погиб 10-летний мальчик. Среди раненых было еще четверо детей. 5-летняя девочка, 12-летний мальчик и две сестры 11 и 12 лет. Отмечалось, что старшая из сестер получила самые тяжелые ранения.

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