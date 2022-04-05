Это сельское кладбище считалось одним из крупнейших в Европе. Захоронение на нем происходило в течение 50 лет.

Российские оккупанты танками разрушили кладбище в селе Старый Крым под Мариуполем. Оно считалось одним из крупнейших в Европе.

Об этом жители села рассказали местному изданию 0629.

10-12 марта российские войска зашли в Старый Крым и поселились в дачных домах возле кладбища. Там же враг разместил свои танки и другую технику.

Захватчики ломали кресты и ездили по могилам танками. Это продолжалось несколько раз. Свидетелями этого варварства были местные жители.

"Каждое утро они выезжали, становились на свои позиции и начинали расстреливать многоэтажки на Западном микрорайоне. Но чтобы проехать на удобные позиции, танки перли прямо через кладбище. Словно и не было его вовсе. Это такой ужас! Они просто ехали и давили кресты и памятники. Конечно, после гибели стольких людей это уже не так важно. Но это же святотатство!"- рассказывают местные.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь.

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