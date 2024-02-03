По словам военного, только за вчера в районе населенных пунктов Первомайское и Пески было более 8 штурмов с 6 утра до 6-7 вечера.

Российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских защитников в Донецкой области, однако и техники, и человеческого ресурса для "мясных штурмов" у врага уже меньше. Об этом рассказал журналисту УНИАН командир танкового подразделения воинской части на Донецком направлении с позывным "Студент" перед его боевым выходом под Авдеевку.

По словам военного, только за вчера в районе населенных пунктов Первомайское и Пески было более 8 штурмов с 6 утра до 6-7 вечера. После завершения этих штурмов противник хотел завести пехоту в населенный пункт и забрать оттуда своих раненых и убитых. Однако цели оккупанты не достигли – украинские защитники отбили эту атаку.

"У них уже и техники меньше, и человеческого ресурса для "мясного штурма" меньше. Теперь они больше стараются думать, но у них это слабовато получается. Они задействуют 1-2 единицы техники и около 10-15 человек. Это постоянная карусель – они запускают 2-3 единицы техники и 10-15 человек, постепенно они идут. Некоторые военнослужащие со стороны противника идут в атаку без бронежилетов, касок и оружия. Как мы поняли, у них замысел один – подбежать, забросить взрывчатку и, по возможности, взорвать ее. Если не получается, если противник не доходит до этой цели – он умирает. Либо убивают свои, либо чужие. Бывало такое, что добегали, бросали близко к цели. Чтобы они забрасывали в цель – ни разу не было подрыва, лично я не видел", – рассказал "Студент".

Война в Украине: что происходит на передовой

За 3 февраля на фронте произошло 45 боевых столкновений с противником, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 20 атак со стороны врага.

Между тем ракетные войска накрыли район с оккупантами – среди уничтоженного упоминается артиллерийское средство противника. Авиация Сил обороны ударила по 12 районам дислокации войск врага.

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