Ключевой вопрос заключается в том, хватит ли у врага ресурсов, говорит Селезнев.

Российские оккупанты будут проводить атаки вдоль всей 1350-км линии боевого столкновения минимум в течение двух месяцев. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо", россияне будут искать пробелы в обороне украинских защитников, чтобы подарить диктатору Путину "победу" до его переизбрания на пост президента РФ. Он напомнил, что довольно серьезно оживились боевые действия, в частности, на Купянско-Лиманском направлении.

"Я говорю не о ситуации, а о тенденциях. К тому же мы видим, насколько бурные процессы сейчас происходят в районе Авдеевки и южнее нее. И конечно, враг все еще грезит тем, что сможет стабилизировать ситуацию на южном фасе российско-украинского фронта, в частности в районе Работиного и на левом берегу Днепра Херсонской области. Очень много у противника планов. Но ключевой вопрос заключается в том, хватит ли у вражеской армии ресурсов?" – пояснил Селезнев.

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Экс-спикер Генштаба отметил, что на 2024 год РФ выделила на обеспечение своих войск, а также военно-промышленного комплекса примерно $120 млрд.

"Получают ли тождественные результаты финансирования украинские силы? Ответ все еще в воздухе. Да, мы имеем хорошие связи по результатам совещания представителей стран Европейского Союза, это те самые 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года, но ведь далеко не все эти деньги будут направлены именно на обеспечение военных нужд украинских Сил обороны. Итак, мы ждем новостей из-за океана, однако как быстро там это решение будет принято, пока неизвестно. Но то, что сейчас украинская армия здесь и сейчас сталкивается с серьезным недостатком всего того, что нужно на поле боя, это очевидно. Я думаю, что недаром генерал Залужный в своей публикации для CNN детализирует, что именно нужно украинской армии в контексте того, что определенные ресурсные возможности у наших западных партнеров выхолощены. Они точно не смогут обеспечить все потребности украинских Сил обороны на уровне 2023 или 2022 годов", – констатировал Селезнев.

Война в Украине: важные новости

В течение суток 3 февраля на передовой произошло 45 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что только на Авдеевском направлении было отбито более 20 вражеских атак.

Тем временем издание Bild пишет, что Украина уже потопила пятую часть Черноморского флота РФ. Еще весной 2022 года флот, который Россия называла "непобедимым", насчитывал более 70 кораблей.

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