Родители погибли, дети находятся в тяжелом состоянии.

На Черниговщине расследуют обстоятельства гибели двух гражданских лиц и травмирования несовершеннолетних детей в результате взрыва в Прилуцком районе, где автомобиль подорвался на мине.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Согласно информации, Прилукской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил российской федерации, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, оставили взрывное устройство неподалеку с. Припутни Ичнянской ОТГ Прилуцкого района.

1 апреля 2022 года, около 20 часов, семья работника медицинской помощи возвращались с хутора Безборотькив в село Припутни. Однако за 30-50 метров до понтонной переправы автомобиль, которым они двигались, подорвался на противотанковой мине.

Родители погибли на месте. Их дети, 1995 и 2008 годов рождения, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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