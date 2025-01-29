Продвижение врага в Донецкой области немного замедлилось.

Продвижение врага в Донецкой области несколько замедлилось, а в Великой Новоселке оккупанты попали в своеобразный мешок.

Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если мы сейчас посмотреть на динамику боевых столкновений, то она несколько ниже. Продвижение противника есть по площадям где-то в пределах 200 кв.км, что вдвое меньше, чем в декабре и втрое меньше, чем в ноябре", - отметил эксперт.

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При этом добавил, что это является свидетельством того, что ведется эффективная работа по сдерживанию противника, но на отдельных участках он использует преимущество в живой силе и технике и продвигается. По его словам, примером этого является Великая Новоселка, где враг длительное время - в течение трех крайних месяцев вел боевые действия, а Силы обороны были, по сути, в оперативном окружении.

"Наши военные вышли из Великой Новоселки за реку Мокрые Ялы, которая была рубежом, который создавал проблемы с логистикой для Сил обороны - были зажаты со всех сторон, а с запада были Мокрые Ялы, все мосты через реку были разрушены. А сейчас наши военные вышли за реку и она стала рубежом для противника - он не может двигаться дальше. Теперь российская группировка находится в этом мешке", - сказал Згурец.

По его словам, теперь Великая Новоселка будет тем элементом, где ситуация будет решаться уже в зависимости от того, у кого больше будет сил и хитрости. Он отметил, что сейчас там стоит 8 армия противника и если она будет двигаться на Покровское направление, то это повлечет через некоторое время еще большую активизацию боевых действий на нем.

Згурец напомнил, что на днях, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки "Хортица" и он будет отвечать за участок, простирающийся от Купянска до Лиманского направления и до Большой Новоселки, а это сейчас самые проблемные направления. "Возможно увидим какие-то позитивы, но это не быстрые действия, которые будут уже завтра", - добавил Згурец. По его словам, сейчас важно остановить врага.

Ситуация возле Великой Новоселки - что известно

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что после захвата Великой Новоселки враг, заледви, попытается продвинуться дальше. Великая Новоселка находится на стыке трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Ее захват не имеет стратегического значения, но есть психологический фактор. Это будет означать, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область.

Оккупанты, скорее всего, не пойдут дальше, а могут перебросить свои подразделения на другие направления.

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