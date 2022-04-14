Есть поврежденные частные дома, один полностью уничтожен.

В Сумской области российские оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты. Повреждены частные дома, один полностью уничтожен. Для бомбардировки использовались 120-мм мины.

Информацией о вражеском ударе поделился глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в прямом эфире национального телемарафона.

"Несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов. Были сброшены 120-мм мины, повреждены частные дома. Одна мина разрушила частный дом, прямо залетела в дом к людям", — сообщил Живицкий.

По словам главы местной ОВА, это первая серьезная провокация со стороны оккупантов на Сумщине за последние десять дней. Позже в личном Telegram-канале Живицкий уточнил, что одним из пострадавших поселений стала Великая Писаревка. Он показал фото снаряда в доме и пообещал раскрыть больше подробностей немного позже.

Напомним, до полного освобождения Сумской области оккупанты убили более ста мирных жителей в регионе. На телах украинцев были найдены следы пыток. Множество людей также попали в плен, однако точное количество неизвестно.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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