В оккупированном Токмаке количество российских военных в семь раз преобладает численность городского населения.

Российские захватчики массово свозят пушечное мясо во временно оккупированный город Токмак Запорожской области.

"На одного мирного жителя пока оккупированного Токмака - семь российских военных", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале

При этом, по его словам, испуганные оккупанты эвакуируют свои семьи, школы, часть оккупационных "органов власти", в том числе в Мелитополь.

"Зато завозят в прифронтовую линию еще больше пушечного мяса", - добавил Федоров.

Ситуация в Токмаке - последние новости

В сентябре военный обозреватель Алексей Гетьман выразил убеждение, что российские оккупанты понимают, что потеря города Токмак Запорожской области откроет ВСУ дорогу на временно оккупированный Крым. В частности, потеря врагом железной дороги у Токмака может стать переломом в войне с Россией.

На юге фортификационные сооружения российских оккупантов идут параллельно железной дороге. Это единственная железная дорога в том месте, по которой можно двигаться от Волновахи до Токмака, а оттуда до Мелитополя, а дальше до Джанкоя. То есть это единственная у оккупантов логистическая артерия.

13 октября утром мелитопольские партизаны взорвали в оккупированном Мелитополе поезд российских захватчиков. Это уже десятая успешная диверсия партизан Запорожской области на железной дороге в этом году. Указанный поезд ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении: поврежденную технику, награбленную железную руду, зерно и другое имущество.

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