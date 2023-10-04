Ранее россияне начали "эвакуацию" представителей органов "власти", а также семей своих офицеров.

На Мелитопольском направлении среди российских оккупантов наблюдаются панические настроения. Сначала они начали "эвакуацию"представителей органов "власти" и семей своих офицеров, а теперь вывозят "учебные заведения", сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке", - отметил он.

По словам Федорова, несколько недель назад российские захватчики начали вывозить органы "власти", а несколько дней назад их офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи.

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"Теперь перешли в учреждения "образования": вывозят школы, училище, техникум... к чему бы не готовились, но врагу точно нехорошо", - уточнил мэр.

Он добавил, что вечером 3 октября оккупанты объявили, что сегодня в городе не будут работать "админучреждения", магазины, рынок.

Ситуация на Мелитопольском направлении

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там они имеют частичный успех в районах западнее Работиного Запорожской области. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага по всей линии фронта.

По мнению аналитиков Института изучения войны, российское военное руководство вероятно готово сдать позиции в Бахмут, чтобы усилить свое войско на Мелитопольском направлении.

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