Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 19 боевых столкновений, ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

Также на Авдеевском направлении оккупанты трижды пытались восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имели. Они нанесли авиационный удар недалеко от этого населенного пункта.

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В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области.

На шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

В Генштабе сообщают, что на Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Генштабе отмечают, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Война в Украине: новости

На Запорожском направлении штурмовики и разведчики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов. Диверсанты были одеты в форму украинских защитников.

Врагов в плен взяли бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.

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