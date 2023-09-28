Артист отметил, что песня может нравиться другим, но сам он относится к такому творчеству негативно.

Солист группы O.Torvald Женя Галич, который служит в ВСУ, высказался о "байрактарщине" - песнях, в которых артисты спекулируют темой войны. Он отметил, что не любит такое творчество. Кроме этого, офицер высказался о песне "Фортеця Бахмут", которую исполнила группа "Антитіла".

Как оказалось, Галичу этот трек не нравится. Мало того, песня его даже раздражает.

"Байрактарщина - это спекуляция на тех или иных украинских темах, потому что это сейчас популярно. Но еще есть хайпожоры, которые используют в своих песнях, подводках, стендапах, в своем творчестве то что, бьет ниже пояса. Хорошо, хотите прямо? Песня "Фортеця Бахмут" в то время, как происходят события в Бахмуте... У меня вопрос, как к этому относиться? Меня это раздражает, я говорю как есть... Я не говорю, что это правильно или неправильно, я говорю о своем отношении к этому", - заявил певец в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Галич отметил, что некоторым людям такие песни нравятся, ведь они дают им необходимый заряд эмоций. Впрочем сам он к таким трекам относится негативно. Осуждать тех, кто любит "байрактарщину", военный не стал.

"Но есть люди, я знаю этих людей, которым песня "Фортеця Бахмут" нравится. И это окей. Я не воспринимаю это творчество, другие воспринимают, и это окей", - пояснил Галич.

Что известно о песне "Фортеця Бахмут"

Группа "Антитіла" представила этот трек в феврале 2023 года. Мощная песня о войне и городе, который уничтожили оккупанты, сразу понравилась многим украинцам.

"Мы как музыканты понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, имеющие боевой опыт, понимаем, что свое дело и свою задачу нужно делать спокойно, как тому учили нас, и что за нашими спинами, за спинами тех, кто именно сейчас с оружием против оккупантов - будущее Украины", - рассказывал фронтмен Тарас Тополя.

Впоследствии "Антитіла" выпустили клип на песню "Фортеця Бахмут". Видео снимали на позициях, которые обстреливали россияне. За 8 месяцев клип собрал более 18 миллионов просмотров на YouTube.

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