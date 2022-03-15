Из-за обстрелов врагов роды принимались в подвальном помещении.

Российские оккупанты артобстрелами разрушили полностью родильный стационар в г. Рубежное Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российско-оккупационные войска обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу: родильный стационар разрушен полностью", - написал он в Facebook.

По его словам, теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар.

"Последние роды там состоялись 11 марта в 23:23 в подвальном помещении во время мощного обстрела. Родилась красивая и здоровая девочка Василиска, которая вместе с мамой так все время и находилась под присмотром медицинских работников в подвальном помещении. Ведь поднимать их на поверхность некуда. Еще одну беременную женщину, которая находилась под наблюдением специалистов, пришлось эвакуировать в ближайший роддом в г. Бахмут", - добавил Гайдай.

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