Удалось подбить несколько российских БМП и уничтожить боекомплект.

Николаевские десантники продолжают ежедневно наносить потери российским оккупантам. На этот раз удалось уничтожить вражескую технику и боекомплект.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

В ДШВ поделились роликом с поля битвы. На кадрах видно, как пылают две подбитые российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект.

"Это – отличная работа артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Работаем дальше! Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Град". Удачную операцию по уничтожению вражеских боеприпасов и РСЗО осуществили в тесном взаимодействии аэроразведки и артиллерии. Локацию не отмечают.

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