На фоне переговоров Шольца с Путиным в МИД Польши заявили, что "дела ускоряются".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу лидеров в формате "Веймарский треугольник+" относительно войны в Украине. Мероприятие состоится на следующей неделе в Варшаве.

Как сообщило издание RMF24 вечером 15 ноября, об этом Сикорский сказал на брифинге в Катовице. Глава МИД Польши организует встречу на фоне телефонного звонка немецкого канцлера Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину.

Сикорский считает, что "все ускоряется". В связи с этим он собирает лидеров МИД Франции, Германии, а также ожидает представителей "других важных европейских стран" и новую верховную представительницу Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас. На встречу приглашен и глава МИД Украины.

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Война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 ноября, Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. В правительстве Германии рассказали, что "Канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина положить ей конец и вывести войска". Отмечалось при этом, что Шольц отметил в разговоре, что "Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо".

В Кремле заявили, что во время телефонного разговора Путина и Шольца "проведен детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на звонок канцлера Германии главе Кремля, назвав его "ящиком Пандоры", ведь теперь могут быть другие звонки других лидеров Путину. Как пояснил Зеленский, это именно то, чего российский диктатор давно хочет: ему крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Как известно, Ваймарский треугольник - неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, которое возникло в 1991 году. Союз назван в честь немецкого города Веймар, где состоялась первая встреча министров трех государств. Целью группы было продвижение Польши на пути по вступлению в Европейский Союз и НАТО. Однако объединение продолжает существовать и после вхождения Польской Республики в НАТО и ЕС и является одной из инициатив по выработке идей ЕС.

За время полномасштабного вторжения Веймарский треугольник собирался дважды по вопросу поддержки Украины против агрессии РФ - 12 июня 2023 года в Париже и 15 марта 2024 года в Берлине. В частности, на этой мартовской встрече лидеры Веймарского треугольника согласовали ряд решений с целью предоставления Украине немедленной и как можно большей помощи, чтобы улучшить ситуацию на поле боя.

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