Внезапные операции крайне трудно реализовывать в условиях войны дронов, которые постоянно в небе над линией соприкосновения.

Внезапное вторжение Украины в Курскую область продемонстрировало, что эффект неожиданности все еще важен в войне, говорят аналитики.

Как пишет Business Insider, Институт изучения войны заявил в своем обновленном отчете в четверг, что "отсутствие последовательного ответа России" на продвижение Украины в Курскую область свидетельствует о том, что она застала Россию врасплох. Это, а также значительный прогресс, которого достигла Украина за три дня, "указывает на то, что украинские силы смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".

Отмечается, что элемент неожиданности был редкостью во время вторжения России в Украину. Аналитики давно заметили, что распространение беспилотных летательных аппаратов на поле боя затрудняет любой стороне незаметное передвижение.

Видео дня

"И российские, и украинские силы пытались достичь оперативной неожиданности в течение последних полутора лет боевых действий через частично прозрачное поле боя в Украине", - заявили в ISW.

Но частичная прозрачность все еще оставляет пространство для скрытой атаки. Украинские войска во вторник смело продвинулись к Курску. Эта операция контрастирует с их предыдущими ударами по целям в России.

Предыдущие удары полагались на беспилотники и ракеты, а не на наземные силы. Геолокационные кадры и учетные записи из России показывают, что Украина смогла сделать "быстрый прогресс".

Некоторые российские военные блогеры заявили, что ВСУ продвинулись на несколько десятков километров вглубь Курской области. Проверенной информации о продвижении немного, и Украина ее официально не признавала. Но на это намекнул президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в четверг, сказав, что "Россия принесла войну на нашу землю, и она должна почувствовать, что она сделала".

"Россия не была готова к такой атаке, официальные лица предоставили противоречивую информацию", - пишет издание.

Доминирование беспилотников

Украина смогла застать Россию врасплох, несмотря на постоянное наблюдение. Во время войны в Украине беспилотники использовались шире, чем любой предыдущий конфликт.

Масштабное видеонаблюдение на поле боя помогло сделать войну медленной и тяжелой делом. Возможность видеть, как враг готовится, означает, что ни одна сторона не использовала широко внезапных атак, которые могли бы достичь больших успехов.

Вместо этого борьба была изнурительной, когда каждая сторона пыталась уничтожить друг друга артиллерийскими ударами и наземным продвижением.

Аналитик Райли Бейли в начале этого года рассказал изданию, что равнинный ландшафт Украины и распространение беспилотных летательных аппаратов препятствуют использованию тяжелого оружия, например танков.

"Многие механизированные маневренные боевые действия на определенном уровне основываются на неожиданности на способности быстро продвигаться вперед и застать врага врасплох. По всем признакам, вдоль нынешней линии фронта, это на самом деле невозможно", - сказал он.

Дорогие российские дроны наблюдения также позволяют России контролировать и атаковать любое скопление украинских войск и техники.

Операция в Курской области - последние новости

9 августа в сети появилось видео украинских воинов из российского города Суджа Курской области.

На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ у здания филиала российского "Газпрома".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области на 30-35 километров.

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