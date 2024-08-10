Вторжение ВСУ в Курскую область ударило по режиму Путина, есть шанс на переговоры, - BI

Путин теряет имидж сильного правителя, ведь россияне все больше сомневаются, может ли он и дальше гарантировать им безопасность.

Дерзкое вторжение Украины на территорию России является мощным ударом по власти диктатора Владимира Путина. Когда Украина осуществила трансграничную атаку на Курскую область, Кремль преуменьшил вторжение, назвав его нападением "диверсионно-разведывательной группы", пишет Business Insider.

Когда масштаб атаки стал более очевидным и тысячи украинских военных продвигались до 10 км в глубь России, Путин поспешил сдержать последствия. Во время встречи с исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым диктатор призвал его проявить "мужество и хладнокровие" и заверил мирных жителей, бегущих от боевых действий, что помощь уже в пути.

Институт изучения войны заявил, что встреча имела целью заверить россиян, что ситуация под контролем, чтобы избежать "значительного внутреннего недовольства".

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Такие рейды могут подорвать престиж и власть Путина - и запутанная реакция Кремля является признаком его обеспокоенности.

"Существенные успехи Украины в России стали бы стратегическим ударом по многолетним усилиям президента России Владимира Путина укрепить наследие российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения", - пишет ISW.

Нападение Украины застало Россию врасплох

Атаки, очевидно, застала российские силы врасплох. Мотивы остаются непонятными, поскольку Киев публично не комментирует операцию.

Это привело к резкой критике Кремля со стороны ультранационалистических блогеров, которые удивились, почему российские военные оказались такими неготовыми, и критиковали хаотичные попытки эвакуировать мирных жителей.

Военные аналитики считают, что Украина стремится нанести позорный удар по Путину, вернув войну домой обычным россиянам. Украина также может стремиться отвлечь российские войска от линии фронта в Харьковской области Украины, где в последние месяцы шли ожесточенные бои. Атака также, похоже, намерена показать своим западным партнерам, что Украина может "перевернуть сценарий" и осуществить смелые операции после недавних неудач, сказал Брайден Сперлинг, аналитик из RAND Corp.

Каллум Фрейзер, аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне, сказал, что образ сильного правителя Путина базируется на его способности защищать россиян.

"Путину нужно продемонстрировать, что границы России безопасны и что, в конце концов, конфликт, который происходит в Украине, не сильно повлияет на людей внутри России", - сказал он.

"Как только это начинает влиять на людей, которые думают, чтобы что-то с этим сделать, чтобы обезопасить собственные средства к существованию и свою собственность, это может привести к тому, что они усомнятся, является ли Путин правильным человеком для этой должности", - добавил он.

Пока Путину удавалось избежать серьезных внутренних беспорядков из-за войны, несмотря на огромные потери, которые она нанесла российской армии.

Экономическое влияние на рядовых россиян не было таким серьезным, как прогнозировали некоторые экономисты. Между тем Кремль жестко контролирует освещение войны в СМИ, и Путину удалось избежать необходимости вводить непопулярные призывы в армию, увеличив призыв.

Но восстание "Вагнера" в 2023 году выявило уязвимость Путина к удару от событий в Украине. Российское правительство потеряло контроль над городом Ростов-на-Дону из-за повстанцев, наемники наступали на Москву.

Фрейзер сказал, что восстание "Вагнера", вероятно, тяготило Путина, когда он рассматривал последствия вторжения на Курск. Он сказал, что вторжение частично имело целью "продемонстрировать людям в России и приграничных регионах, что они не в безопасности, как хотели бы быть, что потенциально может вызвать определенное недовольство внутри страны".

Неспособность Путина защитить Россию, сказал Сперлинг, "опасна для его имиджа и окружения, и это, в свою очередь, может подорвать сплоченность и единство его ближайшего окружения".

Игра за рычаги влияния в переговорах

Есть сомнения относительно того, сможет ли и без того перенапряженная армия Украины выдержать импульс вторжения на Курскую область. Украина пытается набрать достаточное количество войск, чтобы удерживать свои оборонительные позиции на линии фронта, и рискованную атаку на Россию холодно прокомментировали США.

По словам Максима Алюкова, политического социолога из Королевского колледжа Лондона, непонятно, как долго Украина сможет удерживать захваченную ею территорию в России, если Кремль начнет масштабную операцию по ее вытеснению.

"Учитывая сообщения, указывающие на то, что обе стороны войны могут быть готовы рассмотреть возможность мирных переговоров, Украина, возможно, делает ставку на то, что, нанеся унизительный удар Путину, она сможет договориться о сделке с позиции силы", - пишет издание.

Операция, по словам Алюкова, является "смелым шагом", направленным на то, чтобы послать сообщение о том, что Украина сохраняет способность наносить ущерб России новыми и неожиданными способами. Но Украине придется сохранить импульс, чтобы серьезно ослабить власть Путина.

Операция в Курской области - последние новости

9 августа в сети появилось видео украинских воинов из российского города Суджа Курской области.

На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ у здания филиала российского "Газпрома".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области на 30-35 километров.

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