Четверо украинских воинов были расстреляны россиянами.

На Времевском направлении 22 декабря россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Нам известно об этой ситуации. К сожалению, 6 украинских воинов попали под плотный артиллерийский обстрел, не смогли отойти, не смогли отогнать пехоту противника. Двое, к сожалению, погибли сразу, а четверо наших воинов сдались в плен", - рассказал военный.

Он подчеркнул, что подобная ситуация случается не впервые, это является грубым нарушением международного гуманитарного права, "однако это оккупантов никогда не останавливало":

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"Российская армия цинично пренебрегает всеми нормами и правилами международного гуманитарного права и нарушает законы и обычаи ведения войны".

Расстрел россиянами украинских пленных

Как сообщал УНИАН, в ноябре россияне расстреляли двух пленных украинских защитников на Покровском направлении.

10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.

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