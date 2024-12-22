Оккупанты расстреляли пятерых пленных воинов, - Лубинец

Омбудсман ознакомился с видео очередного военного преступления оккупантов и обратился к международным организациям.

Российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Военное преступление попало на видео.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, он уже ознакомился с видео, опубликованным 110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко. Омбудсман сообщит о военном преступлении РФ в ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!", - заявил Лубинец.

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Военные преступления россиян: последние новости

Как писал УНИАН, россияне систематически казнят пленных бойцов Сил обороны и даже гражданских украинцев в зоне боевых действий. Последний известный такой случай произошел всего несколько дней назад на Покровском направлении. По данным Офиса Генпрокурора, оккупанты казнили шестерых пленных.

Также мы рассказывали, что в конце октября в только что оккупированном городе Селидово россияне расстреляли гражданское авто и двух женщин.

Во время допроса российский захватчик, который попал в плен к пограничникам бригады "Форпост" рассказал, что перед выходом на позиции ему приказали "обнулять" пленных и не сдаваться.

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