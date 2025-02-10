По мнению Александра "Фортуны", россиянам безразлично, какую цену они заплатят за продолжение войны.

В России не думают о цене, которую придется заплатить за продолжение войны в Украине, и поэтому готовы воевать еще по крайней мере 10 лет, считает начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр "Фортуна". Об этом он сказал в эфире Новости.LIVE.

"Я считаю, что при той динамике, что сейчас есть, они способны воевать еще лет. 10 точно", - высказался начальник штаба.

Чтобы объяснить свое мнение, он привел пример, как изменилась позиция обычных россиян на протяжении двух чеченских капманий.

Видео дня

"Давайте вспомним Чечню, первую чеченскую кампанию, которая для всех была шоком. Были комитеты солдатских матерей, был просто ужас. Общество было возмущено: а для чего мы там, что мы делаем, кому это надо, почему там умирают молодые ребята..." - рассуждает "Фортуна".

Он вспомнил, что люди собирались на митинги, обращались к правительству, общественным организациям.

"Прошло всего 4 года, и началась вторая чеченская кампания. И общественное сознание развернулось ровно на 180 градусов: сейчас мы всех убьем, все разнесем за наших погибших ребят, чего бы это ни стоило", - рассказал военный.

По его мнению, с войной в Украине происходит то же самое. Ведь, говорит, если сравнить позицию людей в начале полномасштабной войны и ту, что есть сейчас, то она тоже очень изменилась. Если три года назад простые россияне не понимали, зачем это, то сейчас большинство поддерживает агрессию, говорит представитель РДК.

Вероятное окончание войны в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, администрация президента США приостановила мирный план по Украине, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров. Для возможного достижения мирного соглашения администрации Трампа теперь понадобится более 100 дней, поскольку спецпредставитель США по вопросам Украины и России запланировал встречи с лидерами 31 страны-члена НАТО.

По мнению заместителя командира отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" НГУ Павла Гвозденко, даже если президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся и о чем-то договорятся, вряд ли война завершится "в один день".

Тем временем член Научно-консультативного совета Финского института международных отношений Андрей Колесников считает, что Путину срочно нужен новый формат войны, а не ее окончание, а именно такой, который бы продолжал мобилизовать общественное мнение в поддержку режима.

Вас также могут заинтересовать новости: