Чтобы удержать их в орбите своего влияния в Кремле задумали воплотить обширный и долгоиграющий проект.

Внутренний отчет российского правительства, который был представлен еще в апреле 2024 года, показал то, как война России против Украины нанесла ущерб связям с некоторыми из ее ближайших союзников.

Как пишет издание Finansial Times (FT), в анализе признается, что западное санкционное давление смогло вбить клин между Кремлем и его близкими торговыми партнерами. В отчете говорится, что амбиции Москвы заключаются в восстановлении доступа к мировой торговле, поставив РФ в центр евразийского торгового блока, который будет конкурировать со сферами экономического влияния США, ЕС и Китая.

Российские власти нацелились на создание "макрорегиона" как важного долгосрочного проекта, который переживет любые переговоры с Западом о будущем Украины, чтобы помочь укрепить ее позиции на "глобальной арене", говорится в отчете.

Видео дня

"Новый блок соединит Россию с глобальным югом, предоставив каждой стороне доступ к сырью, развивая финансовые и транспортные связи и объединяя их через общее "мировоззрение [...], где мы пишем правила для нового мира [и имеем] нашу собственную политику санкций", - утверждается в отчете.

При этом, в отчете говорится, что западные страны успешно угрожали странам Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции с помощью подхода "кнута и пряника". Тем временем союзники России извлекли выгоду из санкций, вытесняя российский бизнес из своей домашней юрисдикции.

В отчете признается, что России придется "играть в долгую игру", чтобы удержать страны Центральной Азии в своей орбите. Также в документе указано, что победы России в войне против Украины будет недостаточно для прекращения западного санкционного давления. "Тесные отношения с Россией будут источником трудностей", - говорится в отчете.

В связи с этим в отчете отмечается, что странам придется "принять решение о своей позиции по отношению к России".

Издание отметило, что Казахстан, у которого крупнейшая экономика региона, осудил войну РФ против Украины, отказался признать аннексию украинских территорий и предпринял попытку продемонстрировать соблюдение западных санкций. Однако соседний Кыргызстан решительно встал на сторону РФ и стал важным пунктом на пути уклонения от западных санкций.

В докладе Беларусь выделяется как наиболее успешный пример России по объеднению.

Антироссийские санкции

В настоящее время из-за войны против Украины экономика РФ опустилась в ужасное состояние. Путин все больше беспокоится об экономике РФ, а российский бизнес считает, что нужно урегулировать войну при помощи переговоров.

5 февраля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что экономика РФ трещит по швам. Запад должен усилить санкции, чтобы предоставить Украине наилучшее положение для заключения мирного соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: