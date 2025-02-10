Внутренний отчет российского правительства, который был представлен еще в апреле 2024 года, показал то, как война России против Украины нанесла ущерб связям с некоторыми из ее ближайших союзников.
Как пишет издание Finansial Times (FT), в анализе признается, что западное санкционное давление смогло вбить клин между Кремлем и его близкими торговыми партнерами. В отчете говорится, что амбиции Москвы заключаются в восстановлении доступа к мировой торговле, поставив РФ в центр евразийского торгового блока, который будет конкурировать со сферами экономического влияния США, ЕС и Китая.
Российские власти нацелились на создание "макрорегиона" как важного долгосрочного проекта, который переживет любые переговоры с Западом о будущем Украины, чтобы помочь укрепить ее позиции на "глобальной арене", говорится в отчете.
"Новый блок соединит Россию с глобальным югом, предоставив каждой стороне доступ к сырью, развивая финансовые и транспортные связи и объединяя их через общее "мировоззрение [...], где мы пишем правила для нового мира [и имеем] нашу собственную политику санкций", - утверждается в отчете.
При этом, в отчете говорится, что западные страны успешно угрожали странам Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции с помощью подхода "кнута и пряника". Тем временем союзники России извлекли выгоду из санкций, вытесняя российский бизнес из своей домашней юрисдикции.
В отчете признается, что России придется "играть в долгую игру", чтобы удержать страны Центральной Азии в своей орбите. Также в документе указано, что победы России в войне против Украины будет недостаточно для прекращения западного санкционного давления. "Тесные отношения с Россией будут источником трудностей", - говорится в отчете.
В связи с этим в отчете отмечается, что странам придется "принять решение о своей позиции по отношению к России".
Издание отметило, что Казахстан, у которого крупнейшая экономика региона, осудил войну РФ против Украины, отказался признать аннексию украинских территорий и предпринял попытку продемонстрировать соблюдение западных санкций. Однако соседний Кыргызстан решительно встал на сторону РФ и стал важным пунктом на пути уклонения от западных санкций.
В докладе Беларусь выделяется как наиболее успешный пример России по объеднению.
Антироссийские санкции
В настоящее время из-за войны против Украины экономика РФ опустилась в ужасное состояние. Путин все больше беспокоится об экономике РФ, а российский бизнес считает, что нужно урегулировать войну при помощи переговоров.
5 февраля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что экономика РФ трещит по швам. Запад должен усилить санкции, чтобы предоставить Украине наилучшее положение для заключения мирного соглашения.