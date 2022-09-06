Украинские защитники очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.

ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге Украины. Однако, об освобожденных территориях сообщат позже, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

Об этом заявила председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Freedom.

По ее словам, сейчас готовится официальное сообщение.

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"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что военные очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон. Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов.

В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери. 6 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на юге нашей страны были уничтожены 35 противников и четыре вражеских боевых машины пехоты.

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