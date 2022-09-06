ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге Украины. Однако, об освобожденных территориях сообщат позже, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.
Об этом заявила председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Freedom.
По ее словам, сейчас готовится официальное сообщение.
"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что военные очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.
Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон. Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов.
В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери. 6 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на юге нашей страны были уничтожены 35 противников и четыре вражеских боевых машины пехоты.