В результате обстрела повреждены дома и транспортные средства.

Российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего в собственном доме погибла женщина.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, по данным следствия, около 12:50 сегодня, 17 декабря, враг, по предварительной информации из самоходной артиллерийской установки, обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Краснополье Сумской области.

"Один снаряд оккупантов попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла. Также повреждены дома и транспортные средства", - сообщили в прокуратуре.

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Так, при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Российский обстрел Херсона

Как сообщал УНИАН, около 10:20 сегодня, 17 декабря, российские оккупанты ударили по центральной части Херсона. В результате обстрела погиб мужчина. Личность погибшего уже установлена, недавно ему исполнился 81 год.

Накануне также сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области, в Алешках, российский солдат расстрелял из автомата пожилую женщину. Свои действия он назвал самообороной. Возбуждать уголовное дело захватчики не стали.

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