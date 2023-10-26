Всего в течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины.

Одну из громад Сумщины оккупанты сегодня мощно накрыли артиллерией с территории РФ, в результате чего погиб подросток. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информируя о ситуации на пограничье по состоянию на 21:00.

"Великописаревская громада: с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень, 2007 г. р.", - информируют в ОВА.

По данным администрации, всего в течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Обстрелам подверглись также Белопольская, Краснопольская, середина-Будская громады.

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В частности по Середино-Будской громаде враг бил из минометов (4 взрыва), Белопольскую громаду обстрелял из ствольной артиллерии (1 взрыв), а на территорию Краснопольской громады сбросил 2 мины.

Ситуация в украинском приграничье

На днях в район Брянска в Российской Федерации была доставлена новая партия модернизированных ракет к комплексам С-300 с целью атаки на украинское пограничье. Об этом информировал Центр национального сопротивления.

В центре отметили, что о передвижении этой российской техники стало известно от "неравнодушных местных", благодаря чему реализации планов врага можно повредить.

Сегодня в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ информировал, что в частности на Сумщине под обстрелами сегодня были Новая Гута, Волфино и Пожня – населенные пункты подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

Как известно, приграничье Сумщины находится под постоянными обстрелами российских войск.

В июле Сумская ОВА призвала жителей 5-километровой пограничной зоны эвакуироваться из-за постоянных вражеских обстрелов и угрозы вторжения диверсантов. Отмечалось, что за 2 месяца от обстрелов оккупантов на Сумщине погиб 41 мирный житель (в том числе 1 ребенок), 71 человек ранен. Также в этих районах практически уничтожена гражданская инфраструктура, не работают больницы и магазины.

Жителей Сумщины предупредили, что в случае дальнейшего усиления обстрелов зону эвакуации могут увеличить до 10 километров от приграничья.

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