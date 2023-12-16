В содеянном российский солдат уже сознался.

В оккупированных Алешках Херсонской области российский солдат расстрелял пенсионерку в целях "самообороны". Об этом сообщает российский оппозиционный проект ASTRA.

Утверждается, что 13 декабря в Алешках нашли тело 70-летней Александры М. с минно-взрывной травмой верхних конечностей, черепно-мозговой травмой, осколочным ранением шеи и другими повреждениями. По подозрению в убийстве сами же оккупанты задержали 39-летнего контрактника российской армии, жителя Тулы Жукова Р.

"Военный признался в содеянном и объяснил, что убил 70-летнюю женщину якобы при самообороне. Он рассказал, что 12 декабря, когда он "проверял" ее дом, пенсионерка якобы выбежала ему навстречу с гранатой в руках, после чего он выстрелил в нее из АК-12 и сбежал", – пишет ASTRA.

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По данным издания, убийцу передали в распоряжение командира воинской части, но уголовное дело открывать не стали.

Россияне убивают гражданских на оккупированной территории

Как писал УНИАН, в конце октября российские солдаты расстреляли большую семью в оккупированной Волновахе. После ссоры с мужчиной россияне дождались ночи и, когда семья уже спала, проникли в дом, где казнили 9 человек, включая детей.

Также мы рассказывали, что в ноябре российский солдат расстрелял мирных жителей на оккупированной Херсонщине. В селе Нечаево погибли местные жители Татьяна Филенко и Сергей Авдеев. Мотивы расстрела неизвестны.

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