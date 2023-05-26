Уже становится достаточно сухо, чтобы военная техника могла передвигаться без препятствий.

Неблагоприятная влажная погода, которую руководство Украины называло одной из причин задержки ожидаемого контрнаступления, сменяется засухой на юге, создавая почти оптимальные для контратак условия, пишет The Washington Post со ссылкой на исследователей и военных экспертов.

Апрель был "чрезвычайно влажным месяцем" в Украине, говорят исследователи глобальных погодных условий. О более высокой, чем обычно, влажности, неоднократно говорил и глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Необычно дождливые несколько месяцев сделали землю липкой и непригодной для передвижения тяжелых транспортных средств. Влажная, плохо дренируемая почва может затопить не только обычную технику с шинами, но и гусеничную технику, такую как танки или гаубицы.

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После влажного апреля май был на удивление сухим, температура часто была выше 20 градусов тепла. С учетом недавней сухой погоды условия почти оптимальны для долгожданной контратаки, говорят эксперты.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сказал, что наземные условия, безусловно, являются одним из факторов, который Украина будет принимать во внимание при планировании новых наступательных операций. В то же время он подчеркнул, что есть и другие. Кроме того, "достаточно ли сухо, чтобы можно было двигаться сотням тяжелых гусеничных бронированных машин и сотням машин поддержки", украинские силы также учитывают, "достаточно ли запутались российские командиры относительно времени, метода и места атак", отмечает Ходжес.

Исследователи акцентируют, что сейчас самая низкая влажность почвы – в Запорожской и Херсонской областях, в некоторых районах сейчас даже засуха. Именно Запорожская область, в частности, Мелитополь, как ожидают эксперты, будет в центре внимания украинских военных во время контрнаступления.

Продвижение на юг может позволить Украине разрушить "сухопутный мост" между материковой Россией и незаконно оккупированным Крымом. Так жизненно важные логистические линии снабжения врага, ведущие к полуострову, будут перерезаны, а украинские войска получат лучшие позиции для дальнейших наступлений. Такая кампания помогла бы отодвинуть линию фронта от таких мест, как Орехов в Запорожской области, который почти ежедневно подвергается обстрелам и воздушным бомбардировкам со стороны врага. Сейчас неподалеку Орехова украинские танкисты отрабатывают наступательные маневры с советскими танками Т-64, готовясь расчищать захваченные россиянами земли.

Контрнаступление Сил обороны Украины - последние заявления властей

Ранее в мае президент Владимир Зеленский, комментируя предстоящее контрнаступление Украины, анонсировал первые важные шаги и подчеркнул, что украинское государство очень серьезно готовится.

20 мая в Офисе президента рассказали, что контрнаступление Украины будет состоять из нескольких этапов. Первым будет "бодание" с российскими оккупантами.

23 мая руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у Украина уже есть необходимый минимум вооружения, чтобы начать контрнаступление.

25 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступательные действия украинской армии уже продолжаются. Впоследствии он уточнил, что речь идет об уничтожении российских войск на разных направлениях.

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