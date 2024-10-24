В ближайшее время россияне могут активизироваться на Запорожском направлении, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Михаил Жирохов.
"Если будет позволять погода, то в ближайшие дни россияне могут активизироваться на Запорожском направлении. Тем более там у них складывается такая стратегическая ситуация, что после потери Углегорска и населенных пунктов один фланг, левый, он просел. И поэтому россияне не могут этим не воспользоваться, чтобы начать активные боевые действия на этом участке", - сказал Жирохов.
Эксперт также добавил, что накануне россияне провели на этом направлении ротацию, поэтому у этих подразделений есть возможности для наступления по крайней мере в короткой перспективе.
"То есть в ближайшие дни или недели. Но все зависит от погоды. Поскольку там степная зона. И все коммуникации, вся логистика держится на полевых дорогах", - добавил Жирохов.
Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать
Накануне аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось продвинуться в городе Селидово Донецкой области. Кроме того они отмечают продвижение и в других населенных пунктах области.
"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Селидово за вчера и сегодня, то стоит понимать, что ложь погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех", - добавили аналитики.
Похолодание и ухудшение логистики на Донбассе заставит россиян изменить тактику и отказаться от своих "любимых скутеров". Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.