В Запорожской области одним из основных факторов является погода, считает эксперт.

В ближайшее время россияне могут активизироваться на Запорожском направлении, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Если будет позволять погода, то в ближайшие дни россияне могут активизироваться на Запорожском направлении. Тем более там у них складывается такая стратегическая ситуация, что после потери Углегорска и населенных пунктов один фланг, левый, он просел. И поэтому россияне не могут этим не воспользоваться, чтобы начать активные боевые действия на этом участке", - сказал Жирохов.

Эксперт также добавил, что накануне россияне провели на этом направлении ротацию, поэтому у этих подразделений есть возможности для наступления по крайней мере в короткой перспективе.

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"То есть в ближайшие дни или недели. Но все зависит от погоды. Поскольку там степная зона. И все коммуникации, вся логистика держится на полевых дорогах", - добавил Жирохов.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось продвинуться в городе Селидово Донецкой области. Кроме того они отмечают продвижение и в других населенных пунктах области.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Селидово за вчера и сегодня, то стоит понимать, что ложь погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех", - добавили аналитики.

Похолодание и ухудшение логистики на Донбассе заставит россиян изменить тактику и отказаться от своих "любимых скутеров". Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

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