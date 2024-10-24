Ситуация во всей Донецкой области остается сложной для Сил обороны Украины, отметил Михаил Жирохов.

Российские оккупанты имеют успехи в районе города Селидово Донецкой области, сообщил в эфире "Radio NV" военный эксперт Михаил Жирохов.

"С Селидово все не так хорошо, как нам говорят. Ситуация там очень тяжелая. Я бы не сказал, что Селидово по состоянию на сейчас потеряно. Но россияне ведут бои в жилых массивах. Там очень и очень трудно. Бригада "Кара-Даг" Национальной Гвардии там еще держит, но только для того, чтобы отступить на другие позиции", - сказал Жирохов.

Он добавил, что сложной ситуация остается и в районе Курахово, где оккупанты прижимают украинских защитников к водным преградам.

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"Там два моста еще есть, но с логистикой все очень плохо... У них появилось достаточно сил для того, чтобы концентрироваться как минимум на двух направлениях. И на определенных направлениях, как под Цукурене, под Курахово - им удалось прорвать линию обороны. Все линии обороны наши находились с востока на запад. И когда россияне наступают с востока, они вклиниваются в эти фортификационные сооружения. И держать их очень трудно, если не сказать, что невозможно", - рассказал эксперт.

По словам Жирохова, о стабилизации фронта нельзя говорить и в районе Торецка. Даже несмотря на то, что Украина перебросила в этот район дополнительные резервы.

"Их явно недостаточно для того, чтобы выйти на какой-то уровень более-менее постоянной линии фронта. Линия движется, и движется не в нашу пользу. Россияне стянули очень большое количество войска. И такое впечатление, что личного состава там очень много", - пояснил Жирохов.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что оккупантам удалось зайти в город Селидово Донецкой области. Отмечается, что в начале недели захватчикам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

Продвижение оккупантов в городе подтверждают и аналитики DeepState. Они отмечают также продвижение захватчиков в трех других населенных пунктах Донецкой области - Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки.

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