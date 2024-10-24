Из-за размытых дорог россиянам придется отказаться от атак на скутерах.

Похолодание и ухудшение логистики на Донбассе заставит россиян изменить тактику и отказаться от своих "любимых скутеров". Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире "Мы-Украина".

Он напомнил, что зима, особенно на Донбассе - это сезон туманов, плохой видимости, "днем это едва плюсовая температура, все тает, все превращается в болота, а ночью все это замерзает".

Назаренко отметил, что зимой очень усложнена логистика - размытые дороги, особенно после военной техники. Кроме того, зима в первую очередь - это очень тяжелый быт.

Видео дня

Комменитруя тактику наступления россиян, он отметил, что враг уже давно делает ставку на атаки малыми группами, однако из-за размытых дорог россиянам придется менять свою тактику.

"Раньше это были скутеры, а сейчас на скутерах, мотоциклах, самокатах особо не поездишь в условиях размытых дорог. Поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком, как их называют "червями". Но тут уже по ним будут отрабатывать FPV, минометы, гранатометы, артиллерия", - рассказал он.

Ситуация на фронте - что известно

По данным DeepState, за минувшие сутки врагу удалось продвинуться возле Селидово, а также в Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки.

Между тем враг осуществляет меньше мясных штурмов на Харьковщине. По словам офицера 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Арчи", враг больше задействует малые группы. Однако такие изменения не дают им существенного результата.

Вас также могут заинтересовать новости: