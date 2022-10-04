На Херсонщине Вооруженные Силы Украины сегодня освободили от оккупантов Архангельское, Староселье, Большую Александровку и Малую Александровку Херсонской области.
Об этом сообщается в видеодокладах военных ВСУ, обнародованных на официальной Facebook-странице Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" ВСУ.
"Еще вчера бойцы нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны делали фотографии возле памятника Херсонскому арбузу и разбитых ими блок-постов рашистов, а уже по состоянию на сегодня освободили населенные пункты: Архангельское, Староселье, Большая Александровка", - говорится в комментарии к видео.
Еще один видеоотчет военных обнародован в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Государственный флаг Украины продолжает победное шествие югом нашей страны. Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области", - указано в комментарии к видео.
Как заявил первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин, на сегодня ВСУ освободили в Херсонской области более 50 населённых пунктов.
Он добавил, что в области начали работу передвижные мобильные блок-посты.
Освобождение Украины от российских оккупантов: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию об освобождении села Давидов Брод в Херсонской области.
Ранее сегодня об освобождении села Давидов Брод сообщил народный депутат Украины Роман Лозинский, который служит в Силах обороны.
Лозинский разместил видео, где морские пехотинцы 35-й бригады устанавливают на башне в селе государственный флаг Украины.