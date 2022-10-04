По его словам, в псевдореспубликах считали, что после попытки аннексии им ничего не угрожает со стороны ВСУ.

Вооруженные силы Украины будут продолжать освобождать захваченные территории от российских оккупантов.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак телеканалу "Эспрессо".

"Сейчас Харьковская операция закончилась. ВСУ полностью освободили территорию Харьковской области. Теперь наши войска движутся в Луганскую область. И теперь только представить можно, Какая сейчас паника в псевдореспубликах. Они там себе понапридумывал, что после того, как Путин объявил об их присоединении к РФ, им ничего не грозит. Однако украинцы продолжили и будут продолжать освобождать свои территории от российских оккупантов", - пояснил Ступак.

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По словам эксперта, наступление украинских защитников не остановит даже ядерный шантаж России.

"Они были уверены, что украинская армия остановится. Думали, что украинцев заставят остановиться, потому что иначе существует угроза ядерной войны. Никто не останавливается. Наша армия продолжает движение", - подчеркнул Ступак.

Ядерный шантаж

Путин 21 сентября вновь заговорил об использовании ядерного оружия-угрожал, что РФ пустит в ход все средства если появится якобы угроза ее территориальной целостности.

Стоит отметить, что оккупанты считают "своими" захваченные украинские территории, а Украина активно занимается их освобождением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон имеет четкий план действий в случае, если РФ применит против нашей страны ядерное оружие. По его словам, Штаты сообщили Кремлю о вероятных последствиях"на очень высоком уровне".

Еще в конце апреля Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, заявил, что его страна не консультируясь с НАТО может нанести по России ответный ядерный удар.

Как считает российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, если РФ применит против Украины ядерное оружие страны-члены НАТО уничтожат весь Черноморский флот РФ.

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