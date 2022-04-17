По словам президента, шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, поскольку украинское общество не хочет продолжения диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов к дипломатическому диалогу с Москвой, но в основе такого разговора не должно быть российских ультиматумов.

Если возникнет возможность, то "мы будем говорить", подчеркнул Зеленский в интервью CNN.

"Но говорить только на условиях ультиматумов РФ? В таком случае это вопрос об отношении к нам, а не о том, будет ли диалог "хорошим" или "плохим". Это такой диалог - УНИАН) невозможно", - сказал президент.

По его словам, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет, однако не исключил и другого варианта.

"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", – заявил Зеленский.

Глава государства рассказал, что российские атаки на украинцев затрудняют дипломатический диалог с РФ для прекращения войны.

"Как я уже говорил до этого, какова цена всего этого? Это люди. Много людей, которых убили. И кто в итоге за это все платит? Это Украина. Только мы. Для нас это действительно высокая цена", - заявил он.

По словам президента, пока шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, поскольку украинское общество не хочет продолжения диалога.

"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией.

Как сообщал УНИАН, по словам Владимира Зеленского, Украина не собирается отказываться от территорий на востоке государства, чтобы закончить войну, и готова к будущему сражению на Донбассе. Эта битва может повлиять на дальнейшее ведение боевых действий.

По словам главы государства, если Россия захватит Донбасс, то нет гарантий, что она не попытается второй раз наступать на Киев. Вот почему Украине важно сдержать РФ и "стоять на своем", ведь будущая битва может повлиять на ход всей войны.

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