Марио Драги рассказал, как разговаривал с президентом РФ.

Владимир Путин хочет продолжать войну и не желает встречаться с Владимиром Зеленским. А разговоры с президентом РФ напоминают пустую трату времени.

Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги в свежем интервью порталу Corriere Della Sera.

Журналисты сказали, что ранее премьер разговаривал с Путиным по телефону. Они поинтересовались, нельзя ли было его остановить с помощью дипломатической беседы.

На это Драги ответил: "В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню ему, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение". Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло"".

По словам Драги, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ. После этого собеседники договорились встретиться через несколько дней и попрощались. А затем мир увидел военные преступления российских оккупантов в Буче.

"Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно разговаривать, это просто пустая трата времени. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как президент ЕС он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня сложилось впечатление, что ужас войны, с ее резней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются", — подытожил Драги.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему он часто созванивался с Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, об этом просил Владимир Зеленский.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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