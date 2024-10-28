Эксперт проанализировал материал издания Bild о том, что россияне стремятся воевать до 2026 года.

Главная масштабная цель российского диктатора Владимира Путина относительно захвата всей Украины неизменна, что свидетельствует о том, что никакие переговоры о прекращении войны не остановят захватчиков. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, у него спросили об оценке материала немецкого издания Bild, что россияне до 2026 года стремятся захватить Харьков, Днепр и Запорожье, а потом якобы будут готовы остановить войну.

"Мягко говоря, с одной стороны, он соответствует действительности, а с другой - нет. Потому что цель Путина - это захват всей Украины. Он не будет останавливаться на какой-то границе. То есть, этот материал раскрывает общие планы Путина, чтобы не останавливаться, что никакие мирные переговоры, ни что-то подобное его не остановят", - сказал эксперт.

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По его убеждению, заморозка активной фазы боевых действий или мирные переговоры могут происходить исключительно для того, чтобы Россия за это время накопила ресурс для большей интенсификации боевых наступательных действий через какое-то время.

"Год, полтора, два года - это позволит им накопить ресурс и начать новую, более интенсивную волну наступления и войны", - подчеркнул Коваленко.

При этом, как считает обозреватель, материал Bild не раскрывает более масштабной цели Путина, которая заключается в захвате всей Украины.

В частности, россияне внесли в собственную конституцию временно оккупированные Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Автономную республику Крым как "российские".

"Например, Херсонская область в материале Bild представлена как левобережная часть. А что относительно правобережной части? Она также есть в планах российских оккупантов. А что до Николаевской, Одесской области? Об Одессе вообще постоянно российские оккупанты говорят. И для россиян это важное направление выхода в Приднестровье и непосредственного захода на территорию самой Молдовы", - сказал Коваленко.

Он рассматривает материал Bild как достоверный на 50% о том, что в голове Путина, но у него гораздо более масштабные планы захвата Украины.

"Сможет ли он это сделать в установленные сроки? Я считаю его вообще нереалистичным", - подчеркнул Коваленко.

Война в Украине - планы Путина

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на данные источников в разведке утверждал, что Россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе, их областные центры.

Как писало WP, Россия может позволить себе вести войну против Украины еще в течение нескольких лет. Этому способствуют высокие доходы от продажи нефти и неэффективность западных санкций.

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