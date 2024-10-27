По словам главы ОП, Курская операция поставила под сомнение силу Путина.

Украина своей операцией в Курской области показала слабость россиян. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera, отвечая на вопрос о том, как Украина, несмотря на усталость и давление РФ, продолжает воевать.

"Да, после трех лет трудно продолжать воевать. Я это хорошо знаю. Поэтому мы работаем над переговорами. Но в Курске мы показали слабость россиян", - подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, наступление ВСУ на Курскую область было правильным решением, несмотря на то, что российские оккупанты не оставили свои позиции в Донецкой области.

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"Наше военное руководство приняло решение с учетом ситуации, и я считаю, что оно было правильным. Курск разрушил российский нарратив и поставил под сомнение силу Путина. У нас нет альтернативы, война продолжается", - отметил Ермак.

Он отметил, что россияне ведут полномасштабное вторжение уже три года, однако Украина продолжает бороться:

"Никто не готов сдаваться ни за что. Как иначе мы можем объяснить это семьям наших погибших? Сдаться россиянам, потому что европейцы устали? Это наша страна, наша земля. Давайте продолжать, один день мы теряем, а другой - продвигаемся вперед".

Также журналист издания, разговаривая с Ермаком, отметил, что ни один союзник не готов принять Украину как полноправного члена НАТО, на что он ответил:

"Это неправда. Мы уже подписали несколько десятков двусторонних соглашений в сфере безопасности, где каждая страна поддерживает наше вступление в НАТО в ближайшие годы".

По его словам, Украина должна получить приглашение в альянс до проведения переговоров с РФ.

"В нашем плане записано, что перед началом переговоров мы просим приглашения стать членом НАТО. Мы сможем присоединиться после окончания войны", - объяснил он.

Когда журналист спросил у главы ОП, если после выборов в США союзники скажут Украине, что нужно сейчас найти компромисс и пообещают гарантии безопасности, он отметил:

"Мы уже делали это с Будапештскими соглашениями в 1994 году, когда наше ядерное оружие уехало в Москву, а вы гарантировали нам всех - от самих россиян, до европейцев, китайцев и американцев. Эти гарантии не принесли пользы. Мы вынесли урок из истории: Зеленский четко дал понять, что единственной конкретной гарантией является членство в НАТО".

Боевые действия в Курской области - последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что Россия до 28 октября накопит в Курской области 5 тысяч элитных военных КНДР. По информации журналистов, солдат перебрасывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.

В то же время пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг заявила, что россияне получили приказ от командования не брать в плен украинских военнослужащих в Курской области. Она добавила, что на этом направлении оккупанты ведут активные штурмовые действия с применением бронетехники.

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