Требования россиян неприемлемы для украинцев, но агрессор тоже не готов отказываться от своих планов.

Ни Россия, ни Украина не имеют достаточно ресурсов для достижения решающей победы на поле боя. Но несмотря на большие потери, которые они несут, мирное соглашение на текущем этапе выглядит еще менее вероятным из-за радикальности взаимных требований. Об этом говорится в публикации газеты Foreign Affairs.

Издание отмечает, что "взаимоболезненный тупик" на фронте в теории должен был бы побуждать стороны к переговорам. Когда становится понятной невозможность достичь цели военной силой, стороны более склонны соглашаться на уступки, которые до сих пор казались неприемлемыми. Но это точно не о российско-украинской войне, говорится в публикации.

"Чтобы достичь мира в конфликте, обе стороны должны быть готовы принять минимальные требования друг друга. И несмотря на взаимное отсутствие прогресса, ни Россия, ни Украина не могут проглотить требования друг друга", - пишет Foreign Affairs, вспоминая в частности неготовность ни одной из сторон уступать территории.

Видео дня

Отмечается, что никакая "творческая дипломатия" не сможет изменить этого, и для обеих стран продолжение войны остается лучшим вариантом, чем урегулирование на почве подобных уступок. Единственное, что может сделать стороны более сговорчивыми - это кардинальные изменения на поле боя или в политическом руководстве воюющих стран.

"Борьба вопреки всему может быть рациональной для участников, если последствия прекращения конфликта будут казаться хуже, чем его продолжение", - пишет газета и добавляет, что отдельным вопросом является доверие к потенциальному мирному соглашению.

Авторы публикации отмечают, что Россия до сих пор не отказалась от своих "экстремальных" требований, которые заключаются в де-факто уничтожении украинского суверенитета - передаче территорий, смене правительства на пророссийское и ликвидации армии. Украина просто не может согласиться на такие условия, поэтому публичные заявления Кремля о готовности к переговорам, по мнению Foreign Affairs, являются просто "театром", призванным выставить Москву в выгодном свете и подорвать международную поддержку Украины.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия, вероятно, начнет новое масштабное наступление в конце весны или начале лета. Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что агрессор будет атаковать на западе Донецкой области, ведь сил на более широкое наступление у него нет.

Однако локальные попытки массированных атак происходят на фронте уже сейчас. Так, на днях вблизи Авдеевки россияне устроили мощный танковый штурм, который называют крупнейшим за время войны. Бой закончился разгромом российской группировки.

Вас также могут заинтересовать новости: